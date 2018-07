London (dpa) - Sänger Bob Geldof, seine Familie und zahlreiche Freunde haben am Ostermontag Abschied von Peaches Geldof genommen. Zur Trauerfeier kamen sie in einer Kirche in der Grafschaft Kent bei London zusammen, in der Peaches 2012 den Sänger Tom Cohen geheiratet hatte.

Auch die Trauerfreier für ihre Mutter Paula Yates hatte im Jahr 2000 dort stattgefunden. Unter den Gästen waren der frühere Bassist der Rolling Stones, Bill Wyman, und Sarah Ferguson, die geschiedene Frau des britischen Prinzen Andrew.

Peaches Geldof war vor zwei Wochen im Alter von 25 Jahren unerwartet gestorben. Die Todesursache ist unklar. Die Tochter von Bob Geldof arbeitete unter anderem als Model und Moderatorin. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von fast einem und fast zwei Jahren.