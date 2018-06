Tödliche Schüsse in Ostukraine gefährden Genfer Vereinbarung

Kiew (dpa) - Gebrochener Osterfriede: Ein blutiger Zwischenfall mit Toten und Verletzten in der Ostukraine hat schwere Zweifel an der Umsetzung der Genfer Friedensbeschlüsse geweckt. Trotz einer angekündigten Waffenruhe über die Ostertage wurden bei einem Angriff auf einen Kontrollpunkt prorussischer Aktivisten mehrere Menschen getötet. Russland und die Separatisten machten ultranationalistische Kräfte wie den Rechten Sektor verantwortlich. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf der Zentralregierung in Kiew vor, die Lage nicht unter Kontrolle zu haben. In Kiew traf US-Vizepräsident Joe Biden ein, um weitere Hilfen für die prowestliche Führung auszuloten.

Win Tin tot - Held des Widerstands gegen Militärdiktatur in Birma

Rangun (dpa) - Win Tin, einer der prominentesten Kämpfer gegen die Militärdiktatur in Birma, ist tot. Der 85-jährige Journalist und Mitbegründer der Oppositionspartei Nationalliga für Demokratie starb an Nierenversagen und Atemproblemen. "Es ist ein großer Verlust für unser Land", sagte NLD-Sprecher Nyan Win. Win Tin war der am längsten eingekerkerte politische Gefangene des Landes, ehe er 2008 nach 19 Jahren frei kam. Er war ein enger Vertrauter und Weggefährte der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Sie sei zuletzt mehrfach an seinem Krankenbett gewesen, sagte Nyan Win.

Papst fordert in Osterbotschaft Frieden

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat seine Osterbotschaft zu einem flammenden Appell für Frieden und ein Ende der Gewalt in aller Welt genutzt. Er verurteilte vor mehr als 150 000 Menschen auf dem Petersplatz die Gewalt in Konfliktgebieten wie Syrien oder der Ukraine. Gleichzeitig prangerte er Verschwendung und Hunger an und bat um mehr Unterstützung für Flüchtlinge. Die Botschaft und der traditionelle Segen "Urbi et Orbi", den der Papst von der Loggia des Petersdoms erteilte, markierten den Höhepunkt der mehrtägigen Osterfeierlichkeiten in Rom.

Albig fordert Sonderabgabe von allen Autofahrern

Berlin (dpa) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig will die deutschen Autofahrer über eine Sonderabgabe für den Unterhalt von Straßen zur Kasse bitten. In irgendeiner Form werde man alle Nutzer heranziehen müssen, sagte er der "Welt". Die CSU lehnte das umgehend ab. Generalsekretär Andreas Scheuer sagte der "Bild"-Zeitung, deutsche Autofahrer zahlten schon hohe Steuern und Mautgebühren im Ausland. Deswegen plane die CSU ein Mautsystem, bei dem sich ausländische Autofahrer an der Finanzierung der deutschen Infrastruktur beteiligen.

Unions-Wirtschaftsflügel gegen Rente mit 63 - Oettinger: Rente ab 70

Berlin (dpa) - Prominente Vertreter des Wirtschaftsflügels der Union lassen bei ihrer Kritik an den schwarz-roten Plänen für eine Rente ab 63 nicht locker. Der CDU-Wirtschaftsrat warf Kanzlerin Angela Merkel vor, mit dem von der SPD durchgesetzten Rentenkurs Politik gegen ihre Überzeugung zu machen. EU-Energiekommissar Günther Oettinger und Wirtschaftsforscher sprechen sich für längere Lebensarbeitszeiten inklusive einer Rente mit 70 aus. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sagt dagegen zur Kritik aus den Reihen des Koalitionspartners: Er gehe fest davon aus, dass die Union zu den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag stehe. Die Entscheidungen seien gefallen.

Tausende fordern bei Ostermärschen eine Welt ohne Krieg und Gewalt

Berlin (dpa) - Mit bundesweit etwa 80 Veranstaltungen hat die Friedensbewegung über Ostern für eine Welt ohne Krieg und Gewalt geworben. Einige tausend Menschen kamen bei Ostermärschen und -spaziergängen, Kundgebungen und Friedensfesten zusammen. Die Aktionen richteten sich auch gegen deutsche Waffenexporte und gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Trotz der aktuellen Ukraine-Krise, die das Risiko eines bewaffneten Konflikts in Europa birgt, war der Zulauf vielerorts mäßig. In Frankfurt demonstrierten am Ostermontag zum Abschluss der Ostermärsche rund 2500 Menschen.