gouverneur: Keine spezifischen Drohungen vor Boston-Marathon

Boston (dpa) - Vor dem 118. Boston-Marathon am Ostermontag hat es laut dem Gouverneur des US-Bundesstaates Massachusetts keine spezifischen Drohungen gegen das Rennen gegeben. Deval Patrick sagte dem US-Sender CBS am Sonntag (Ortszeit), dies sei kein Grund dafür, ein Jahr nach den Bombenanschlägen im Ziel in der Wachsamkeit nachzulassen. Es werde zwar erheblich mehr Präsenz von Sicherheitskräften geben, man wolle aber kein Rennen durch eine militarisierte Zone. Bei den Anschlägen vor einem Jahr waren drei Menschen ums Leben gekommen und 264 verletzt worden.

Engländer Webb leitet Bayern-Spiel in Madrid

Madrid (dpa) - Der Brite Howard Webb leitet am Mittwoch das Halbfinal- Hinspiel des FC Bayern in der Champions League bei Real Madrid. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag bekannt. Für den Engländer ist es das 86. Europapokalspiel, das siebte mit Beteiligung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Webb leitete schon einmal eine Königsklassen-Partie der Münchner im Bernabeu-Stadion. Am 22. Mai 2010 unterlagen die Bayern im Endspiel mit 0:2 gegen Inter Mailand.

Blatter: Europäische Firmen für WM-Arbeiten in Katar verantwortlich

Paris (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter hat erneut europäische Firmen für die Zustände beim Bau der WM-Anlagen in Katar verantwortlich gemacht. Die Arbeitsorganisation sei schlecht, sagte der 78 Jahre alte Chef des Weltverbands dem französischen Sportsender BeIN Sports. Das habe nichts mit dem Fußball zu tun. Die Verantwortung im Land des Ausrichters der Weltmeisterschaft 2022 trügen die großen europäischen Firmen, die dort tätig sind. Konkrete Länder nannte Blatter in dem Interview nicht.

Beerbaum sichert sich beim Weltcup-Finale Großen Preis

Lyon (dpa) - Ludger Beerbaum hat beim Weltcup-Finale der Springreiter in Lyon den Großen Preis gewonnen. In der Prüfung des Rahmenprogramms setzte sich der 50-Jährige aus Riesenbeck am Sonntagabend im Sattel von Chaman dank der besten Zeit im Stechen durch. Zweiter wurde der Brite Michael Whitaker mit Amai.

Golfprofi Kaymer 23. in Hilton Head - Turniersieg für Kuchar

Hilton Head (dpa) - Golfer Martin Kaymer hat sein bestes Ergebnis des Jahres auf der PGA-Tour erreicht. Bei der mit 5,8 Millionen Dollar (4,15 Millionen Euro) dotierten RBC Heritage im US-Bundesstaat South Carolina belegte der Profi aus dem rheinischen Mettmann den geteilten 23. Platz. Sieg und Gewinnerscheck in Höhe von 1,04 Millionen Dollar (756 000 Euro) gingen an den Amerikaner Matt Kuchar.

Titelverteidiger Miami startet mit Sieg in NBA-Playoffs

Miami (dpa) - NBA-Meister Miami Heat ist mit einem Arbeitssieg in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga gestartet. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag (Ortszeit) daheim 99:88 gegen die Charlotte Bobcats durch und kam zum ersten von vier notwendigen Erfolgen. LeBron James mit 27 Punkten und Dwyane Wade mit 23 Zählern waren die besten Werfer für Miami, das erst gegen Ende des dritten Viertels das Kommando übernahm. Dirk Nowitzki hatte zuvor beim 85:90 mit den Dallas Mavericks eine Überraschung bei den San Antonio Spurs verpasst.