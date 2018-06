London (AFP) Die Präsidentenwahl Anfang Juni in Syrien hat nach Einschätzung der britischen Regierung "keinerlei Wert und keinerlei Glaubwürdigkeit". Mit der Abhaltung von Wahlen verfolge Syriens Machthaber Baschar al-Assad das alleinige Ziel, "seine Diktatur zu festigen", erklärte der britische Außenstaatssekretär Mark Simmonds am Montag in London. Die Wahlen würden "vor dem Hintergrund unaufhörlicher Attacken des Regimes gegen Zivilisten" abgehalten, "während Hunderttausende unter schrecklichen Bedingungen unter dem Joch des Regimes leben", hieß es in der Erklärung weiter.

