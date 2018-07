New York (AFP) Die UNO hat die Ausrufung von Präsidentschaftswahlen mitten im Bügerkrieg in Syrien scharf kritisiert. Die Abhaltung einer Wahl unter den derzeitigen Umständen werde "dem politischen Prozess schaden" und die Aussichten auf eine politische Lösung des Konfliktes in Syrien in weite Ferne rücken, erklärte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. Sie widerspreche dem Geist der Genfer Verhandlungen über den Syrien-Konflikt.

