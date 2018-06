Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow haben sich gegenseitig zur Umsetzung der Ukraine-Vereinbarung von Genf ermahnt. Kerry forderte Russland laut US-Außenministerium in einem Telefonat mit Lawrow am Montag auf, "konkrete Schritte" für eine Entspannung in der Ostukraine zu unternehmen. So müsse Moskau "die Separatisten öffentlich aufrufen, besetzte Gebäude und illegale Kontrollposten zu räumen". Außerdem müsse die russische Regierung einen ranghohen Diplomaten für die Kooperation mit der Ukraine-Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) abstellen.

