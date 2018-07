Berlin (dpa) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig will die deutschen Autofahrer über eine Sonderabgabe für den Unterhalt von Straßen zur Kasse bitten. Man werde in irgendeiner Form alle Nutzer heranziehen müssen, sagte er der Zeitung "Die Welt". Als mögliche Größenordnung für eine Sonderabgabe brachte er indirekt einen Jahresbetrag von 100 Euro ins Spiel. Die CSU lehnt das ab und will ein Mautsystem, bei dem ausländische Autofahrer bezahlen müssen: Deutsche Autofahrer zahlten schon hohe Steuern und Mautgebühren im Ausland, sagte Generalsekretär Andreas Scheuer der "Bild".

