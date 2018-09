Berlin (dpa) - Damit Arbeitnehmer während der Fußball-WM in Brasilien auch die Abendspiele schauen können, fordern Gewerkschaftsvertreter spätere Frühschichten.

Wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag berichtete, sprechen sich unter anderem der Chef der IG Bergbau Chemie Energie, Michael Vassiliadis, und IG-BAU-Chef Robert Feiger für eine Anpassung der Arbeitszeiten aus.

Wegen der Zeitverschiebung sind viele WM-Spiele in Deutschland erst am späten Abend zu sehen - einige werden erst um Mitternacht angepfiffen. Laut dem Bericht haben sich erste Arbeitgebervertreter bereits offen für den Vorschlag gezeigt. Die Fußball-WM in Brasilien beginnt am 12. Juni.