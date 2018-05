San Francisco (SID) - Die Golden State Warriors aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA werden ab 2018 in San Francisco spielen. Der Klub, der seine Heimspiele in der Oracle Arena in Oakland auf der anderen Seite der San Francisco Bay austrägt, hat im Bezirk Mission Bay ein Grundstück erworben, auf der eine 18.000 Zuschauer fassende Arena gebaut werden soll.

Die Mannschaft spielte bereits von 1961 bis 1970 nach dem Umzug von Philadelphia in San Francisco.