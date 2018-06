Frankfurt/Main (dpa) - Die neu aufgeflammte Übernahmefantasie in der Pharmabranche hat auch den deutschen Aktienmarkt nach der Osterpause beflügelt.

Der Dax kletterte am Dienstagmittag um 1,04 Prozent auf 9507 Punkte. Für den MDax ging es um 1,01 Prozent auf 16 306 Punkte nach oben und der TecDax stieg um 1,97 Prozent auf 1223 Punkte.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone aber legte lediglich um 0,61 Prozent zu, nachdem die Aktien des Siemens-Rivalen Philips angesichts enttäuschender Zahlen um rund sechs Prozent eingebrochen sind.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat einem Bericht der "Sunday Times" zufolge in den vergangenen Wochen mit AstraZeneca über eine mögliche Übernahme gesprochen, die die Briten mit rund 100 Milliarden US-Dollar bewerten könnte. AstraZeneca habe zwar dem Werben der Amerikaner nicht nachgegeben. Allerdings könnte Pfizer es mit einem neuen Angebot erneut versuchen. Auch Novartis und GlaxoSmithKline sorgen aktuell mit einem Milliardendeal für Aufsehen.

"Die Übernahmefantasie in der Pharmabranche ist zurück", sagte ein Händler. Dementsprechend führten Aktien des Sektors die Liste der Kursgewinner im Dax an. Die Titel von Fresenius, Merck und Bayer zogen an der Indexspitze um bis zu 2,64 Prozent an. Im MDax verteuerten sich die zuletzt abgestraften Anteilsscheine des Generika-Herstellers Stada um rund dreieinhalb Prozent. Auch europaweit verzeichnete die Branche die mit Abstand größten Gewinne.

Die Kurse vieler Pharmaaktien seien in den letzten Wochen übertrieben stark unter Druck geraten, sagte Marktexperte Christian Kremer vom Handelshaus X-Trade Brokers. Nun setzten die Titel wieder zur Erholung an. Dies treibe den Markt aktuell ebenso an wie die Aussicht auf eine weiterhin positiv verlaufende Berichtssaison in den USA.

Andere Nachrichten verblassten angesichts der Neuigkeiten aus der Pharmabranche. So stiegen die Vorzugsaktien von Villeroy & Boch im SDax um rund dreieinhalb Prozent. Dank der Konjunkturerholung in der Eurozone ist der Keramikhersteller stark ins Jahr 2014 gestartet.