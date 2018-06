Bandar Seri Begawan (AFP) Das Sultanat Brunei hat die umstrittene Einführung des scharfen Strafrechts der islamischen Scharia, das unter anderem die Steinigung bei Ehebruch vorsieht, verschoben. Die Umsetzung verzögere sich wegen "unvermeidbarer Umstände", sagte der stellvertretende Chef der Islamischen Rechtsbehörde, Dschaujah Saini, der Zeitung "Brunei Times". Einzelheiten oder einen neuen Termin nannte er nicht. Eigentlich hätte das Scharia-Strafrecht in dem ostasiatischen Staat am Dienstag eingeführt werden sollen. Saini sagte, die Einführung sei nun "in allernächster Zukunft" geplant.

