Berlin (AFP) Sechs Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien wirbt die Deutsche Bahn für die sogenannte Sieger Bahncard. Wer beim Kauf der Bahncard25 richtig auf den Sieger des Turniers tippt, erhält nach der WM für zwölf Monate die Bahncard25 umsonst, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Für alle, die auf die falsche Mannschaft setzen, bleibt die Karte demnach ab dem Kauf vier Monate lang gültig.

