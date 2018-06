Darmstadt (AFP) Nach der Entlassung eines Lehrers der Odenwaldschule wegen Kinderpornoverdachts hat die Darmstädter Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf einen erneuten Kindesmissbrauch an der Reformschule. Die bisherigen Ermittlungen gegen den 32-jährigen Pädagogen hätte keine entsprechenden Hinweise ergeben, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde am Dienstag in Darmstadt.

