Berlin (AFP) An den großen Feierlichkeiten zur Heiligsprechung der früheren Päpste Johannes Paul II. und Johannes XXIII. am Sonntag im Vatikan wollen nur zwei der derzeit 22 amtierenden deutschen Bischöfe teilnehmen. Der Münchener Erzbischof und Vorsitzende der Bischofskonferenz, Reinhard Marx, und der Bischof von Münster, Felix Genn, sind bei dem Großereignis vertreten, wie ihre Bistümer am Dienstag mitteilten. Sämtliche andere Diözesen gaben an, die jeweiligen Bischöfe nähmen nicht teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.