Hamburg (AFP) In deutschen Betrieben steigen die krankheitsbedingten Ausfälle wieder. Nach einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Studie der Techniker Krankenkasse waren die Beschäftigten 2013 durchschnittlich 14,7 Tage krankgeschrieben, einen halben Tag mehr als noch im Jahr zuvor.

