Ingolstadt (SID) - Der Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ist wieder völlig offen. Favoritenschreck ERC Ingolstadt feierte im vierten Play-off-Finale gegen die Kölner Haie mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) den zweiten Sieg innerhalb von 29 Stunden und glich in der "Best-of-seven"-Serie zum 2:2 aus.

Derek Hahn (9.), Jean-Francois Boucher (38.), Kapitän Tyler Bouck (55.) und Robert Sabolic (59.) erzielten die Tore für den Tabellenneunten der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der bereits Titelverteidiger Eisbären Berlin und den Vorrundensieger Hamburg Freezers ausgeschaltet hatte. Für Köln traf vor 4815 Zuschauer in der ausverkauften Saturn-Arena Daniel Tjärnqvist (39.).

Die Haie mit Ex-Bundestrainer Uwe Krupp an der Bande, die ihre neunte Meisterschaft anpeilen, waren mit zwei Siegen in die Endspielserie gestartet. Zum Titelgewinn sind vier Erfolge notwendig, in Spiel fünf am Freitag (19.30 Uhr/ServusTV) hat wieder Köln Heimrecht.