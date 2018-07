Peking (dpa) - Chinas neue Führung will im Kampf gegen die dramatische Umweltverschmutzung mit deutscher Hilfe vorankommen. Der Chef der Reformkommission NDRC, Xu Shaoshi, sagte nach einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Peking, bei der Energieeffizienz entstehe in China ein enormer Markt, auf dem deutsche Konzerne eine wichtige Rolle spielen könnten. Eine vertiefte Kooperation könne es in Städtebau, Industrie und bei Elektroautos geben. Der "alte Weg" der grenzenlosen Energieverschwendung sei zu Ende. China wolle seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sagte Xu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.