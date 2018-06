Ankara (dpa) - Wegen des Bürgerkriegs in Syrien haben nach Angaben des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan inzwischen fast eine Million Flüchtlinge in der Türkei Zuflucht gesucht. "Die Zahl derjenigen, die aus Syrien in unser Land gekommen sind, nähert sich einer Million", sagte Erdogan in Ankara. Erdogan hatte die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei bei einem Besuch in Brüssel im Februar noch mit 700 000 angegeben. Er hatte damals mehr internationale Unterstützung gefordert.

