Paris (AFP) Frankreichs Geschäfte sollten nach Ansicht von Außenminister Laurent Fabius auch Sonntags öffnen dürfen - um den Tourismus anzukurbeln. Der Tourismus sei für Frankreich ein "absolut zentraler Sektor", sagte Fabius am Dienstag im Sender RTL. Er stehe für sieben Prozent der Arbeitsplätze, Tendenz steigend. Ein Tourist, der am Sonntag vor einem geschlossenen Laden stehe, werde nicht an einem anderen Wochentag zurückkommen, warnte der Minister. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt seit der Regierungsumbildung vor drei Wochen auch der Tourismus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.