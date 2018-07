Narbonne (AFP) In Frankreich soll ein Mann seinen 23-jährigen Sohn erwürgt haben, weil dieser zu viel Computer spielte. Der 43-Jährige war nach Polizeiangaben vom Dienstag wütend, dass sein Sohn so viel Zeit mit Internet-Spielen verbrachte, packte ihn am Hals und erdrosselte ihn. Die Staatsanwaltschaft im südfranzösischen Narbonne betonte in einer Erklärung indes, die genauen Ursachen für den Streit müssten noch geklärt werden.

