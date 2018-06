Barsinghausen (SID) - Am Mittwoch wählt das neu berufene Kuratorium der Robert-Enke-Stiftung in seiner konstituierenden Sitzung in Barsinghausen einen Nachfolger für den ehemaligen Gesundheitsminister Philipp Rösler. Der FDP-Politiker hatte zuletzt den Vorsitz inne gehabt.

An der Zusammenkunft nimmt auch der Vorstand um die Vorsitzende Teresa Enke teil. Erstmals dabei sind auch die neuen Kuratoriumsmitglieder Boris Pistorius (Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport), Petra Garlipp (Oberärztin in der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover), Eugen Gehlenborg (DFB-Vizepräsident), Klaus Kukla (Oberstaatsanwalt), Markus Miller (Fußballprofi Hannover 96), Ronald Reng (Journalist und Buchautor), Thomas Röttgermann (Geschäftsführer VfL Wolfsburg) und Markus Witkop (Osteopath).