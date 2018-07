Oak Brook (dpa) - Die weltgrößte Fastfood-Kette McDonald's muss weiter um Kunden kämpfen. Im ersten Quartal fanden vor allem auf dem Heimatmarkt USA weniger Menschen den Weg in die Restaurants.

Dafür konnte der Konzern in Europa wachsen, wie er am Dienstag mitteilte. Konzernweit legte der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um ein Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zu.

Unter dem Strich verdiente McDonald's 1,2 Milliarden Dollar und damit 5 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Konzern will nun vor allem die vier Kernmärkte wieder auf Vordermann bringen. Dazu zählen neben den USA auch Deutschland, Australien und Japan.