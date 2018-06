Göttingen (dpa) - Deutschlands vermutlich älteste Frau ist tot. Gertrud Henze ist in der Nacht im Alter von 112 Jahren in einem privaten Wohnstift in Göttingen gestorben. Die frühere Bibliothekarin sei friedlich eingeschlafen, sagte ein Sprecher des Stiftes. Sie sei bis zuletzt trotz körperlicher Einschränkungen mobil gewesen und habe mit wachem Geist am Leben teilgenommen. Henze wurde am 8. Dezember 1901 auf der Insel Rügen geboren. Sie habe ihren Körper der Wissenschaft geschenkt, sagte der Sprecher.

