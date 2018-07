London (AFP) Im Prozess um die Abhörpraktiken des eingestellten britischen Boulevardblattes "News of the World" hat ein früherer Redakteur und Ex-Kommunikationschef von Premierminister David Cameron eingestanden, die Bestechung eines Polizisten gebilligt zu haben. "Ich habe es abgenickt", sagte Andy Coulson am Dienstag vor einem Londoner Gericht.

