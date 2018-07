Minden (SID) - Handball-Bundesligist GWD Minden muss mehrere Monate auf Sören Südmeier verzichten. Der Spielmacher zog sich in der Begegnung gegen MT Melsungen (28:28) am Ostermontag einen Riss des Kreuzbandes im rechten Knie zu. Das teilte der Klub nach einer MRT-Untersuchung am Dienstag mit.