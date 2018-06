Hamburg (dpa) - Twitter bekommt in Deutschland einen neuen Chef. Zum 1. August 2014 soll Thomas de Buhr neuer Managing Director von Twitter Deutschland werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit.

De Buhr kommt von Google, wo er seit 2009 als Director Branding für die Markenpflege des Internet-Konzerns in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig war.

Der bisherige Deutschland-Chef von Twitter, Rowan Barnett, bleibt an Bord. Es wird als Director Market Development & Media ein Team von Experten leiten, dass in Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen News, Politik, TV, Sport sowie Musik und Entertainment für ein Nutzerwachstum bei Twitter sorgen soll.