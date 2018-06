Sanaa (AFP) In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind am Montag und Dienstag vier Mitarbeiter von Polizei und Geheimdiensten bei Attentaten getötet worden. Der Chefausbilder der Militärpolizei, Abdul Rasak al-Dschabali, sei am Dienstagmorgen auf dem Weg zum Flughafen von Unbekannten von einem Motorrad aus erschossen worden, verlautete aus offiziellen Kreisen. Ein weiterer Polizist sowie zwei Geheimdienstoffiziere wurden am Montag ebenfalls von Motorrädern aus erschossen.

