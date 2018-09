Sydney (dpa) - Prinz William und seine Frau Kate sind am Dienstag in Zentralaustralien zu einem Besuch bei den Ureinwohnern, den Aborigines, eingetroffen.

Sie wollten dort in der Nähe des riesigen Sandsteins Uluru, früher Ayers Rock genannt, übernachten. Baby George blieb mit dem Kindermädchen in der Hauptstadt Canberra zurück.

Zur Begrüßung erhielt William einen zwei Meter langen Jagdspeer, Kate bekam ein handbemaltes Armband aus Saatkörnern. Die beiden trafen unter anderem Jugendliche in einem Trainingszentrum in der Siedlung Yulara. Kate erschien in der Hitze des Outbacks bei 33 Grad in einem eleganten violetten Kleid, William in Freizeithemd und -hose.