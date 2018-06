Berlin (dpa) - Schlagersängerin Stefanie Hertel hat ihren Freund Lanny Isis geheiratet. Die 34-Jährige und der Rockmusiker hätten sich am Ostersonntag in Bayern in aller Stille das Jawort gegeben, sagte Hertels Sprecherin Dagmar Ambach. Hertel war im Dezember 2012 von Sänger Stefan Mross geschieden worden, das Paar hatte zuvor lange als Traumpaar der Volksmusik gegolten. Seit einiger Zeit ist der 39 Jahre alte Isis der neue Mann an Hertels Seite.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.