Jerusalem (AFP) Die israelische Armee will künftig auch arabische Israelis christlichen Glaubens einberufen und erhofft sich so mehr Freiwillige beim Militär. Derzeit dienten jährlich rund hundert christliche Araber bei der Armee, diese Zahl könne aber "schon bald bei tausend liegen", berichtete das Militärradio am Dienstag. Der Wehrdienst ist für die rund 130.000 arabischen Israelis christlichen Glaubens ebenso wie für die arabischen Israelis muslimischen Glaubens freiwillig.

