Mülheim an der Ruhr (SID) - Der siebenmalige deutsche Badminton-Meister Marc Zwiebler aus Bonn will bei den Europameisterschaften ab Mittwoch im russischen Kasan erneut Gold im Herreneinzel. Der 30 Jahre alte Weltranglisten-Zwölfte ist hinter dem Dänen Jan O. Jörgensen an Nummer zwei gesetzt. "Für Marc kann das Ziel nur die erfolgreiche Titelverteidigung sein", sagt Martin Kranitz, Sportdirektor des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV).

Zwiebler, der 2012 im schwedischen Karlskrona nach Wolfgang Bochow (1972) als zweiter Deutscher Europameister geworden war, trifft nach einem Freilos in Runde eins in seinem Auftaktspiel am Donnerstag auf den Russen Wladimir Iwanow oder den Tschechen Jan Frohlich. Ebenfalls in den Einzeln spielen Dieter Domke (Bischmisheim) und die deutsche Meisterin Karin Schnaase (Lüdinghausen).

Verkraften muss das deutsche Team den Ausfall von Birgit Michels. Die Mixed- und Doppelspezialistin musste wegen Krankheit kurzfristig ihren EM-Start absagen. "Sie hat Sportverbot bis zum Ende der Woche. Die Reise nach Kasan hätte keinen Sinn gemacht. Sie hatte aus meiner Sicht sowohl im Mixed als auch im Damendoppel gute bis sehr gute Chancen auf eine Medaille gehabt", sagte Martin Kranitz.

Birgit Michels hatte 2012 an der Seite von Sandra Marinello Bronze im Damen-Doppel gewonnen. Insgesamt hatte es für den DBV in Karlskrona einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze gegeben.