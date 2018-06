Den Haag (AFP) Der Abtransport syrischer Chemiewaffen zur Vernichtung außer Landes ist auf der Zielgraden: Bis zum Dienstag waren 86,5 Prozent der Bestände aus Syrien geschafft, wie die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag mitteilte. Überschattet werden die Fortschritte von Berichten, wonach in dem Bürgerkriegsland in den vergangenen Wochen Chlorgas als Waffe eingesetzt worden ist.

