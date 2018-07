Istanbul (AFP) Die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei ist auf fast eine Million gestiegen. Das sagte Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag in einer Rede vor der Parlamentsfraktion seiner Regierungspartei AKP in Ankara. Erdogan verteidigte die Politik seiner Regierung, die Grenzen zum benachbarten Bürgerkriegsland offen zu halten. Dies verlange die Menschlichkeit. "Sollen wir unseren Brüdern den Rücken zukehren?" fragte er.

