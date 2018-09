New York (AFP) Im Zusammenhang mit dem verspäteten Rückruf von Millionen von Autos wegen gefährlicher Probleme mit der Zündung wappnet sich General Motors (GM) gegen eine Welle von Schadenersatzklagen. Der US-Autobauer teilte am Dienstag mit, vor einem Insolvenzgericht in New York den Schutz vor Sammelklagen von mutmaßlich Geschädigten beantragt zu haben. Der Konzern argumentiert, dass er für Fehler aus der Zeit vor seinem Insolvenzverfahren im Jahr 2009 nicht haftbar gemacht werden könne.

