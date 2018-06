San Francisco (AFP) Der Online-Videodienst Netflix hat im ersten Quartal vier Millionen Nutzer hinzugewonnen und zählt nun 48 Millionen Kunden weltweit. Den größten Zuwachs gab es mit 2,25 Millionen Nutzern in den USA, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit dem Internet-Streaming allein machte Netflix demnach 1,06 Milliarden Dollar (768 Millionen Euro) Umsatz und knackte zum ersten Mal in einem Quartal die Milliardengrenze. Insgesamt kam Netflix auf einen Umsatz von 1,27 Milliarden Dollar, der Gewinn lag bei 53 Millionen Dollar.

