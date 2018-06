Washington (AFP) Vor dem Besuch von US-Präsident Barack Obama in der von einem Erdrutsch verwüsteten Ortschaft Oso ist die Zahl der Todesopfer auf 41 gestiegen. Zwei weitere Leichen seien am Montag in der Gemeinde im nordwestlichen Bundesstaat Washington geborgen worden, teilten die Behörden mit. Obama wurde am Dienstag in Oso erwartet, ehe er auf eine einwöchige Reise nach Asien weiterfliegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.