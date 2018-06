München (dpa) - Das Ende der Osterferien in neun Bundesländern wird am kommenden Wochenende voraussichtlich zu viel Verkehr und Staus führen.

Zusätzlich zu den Urlaubsrückkehrern werden dann auch Urlauber aus Hamburg und den Niederlanden unterwegs sein, wo am Freitag die Frühlingsferien beginnen, teilte der ADAC mit. Wegen der vielen heimkehrenden Wintersporturlauber rechnet der ADAC vor allem auf den Autobahnen in Süddeutschland mit dichtem Verkehr. Besonders betroffen sollen die Autobahn 8 (München-Stuttgart), die Autobahn 7 (Füssen-Hannover) und die Autobahn 5 (Basel-Frankfurt) sein.

Auch in Deutschlands Nachbarländern ist mit Staus zu rechnen. In Österreich sind vor allem die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn betroffen sowie die Fernpass-Route. In Italien wird ebenfalls viel Verkehr auf der Brennerstrecke erwartet. In der Schweiz betrifft das vor allem die Autobahn 1 auf der Strecke St. Gallen-Zürich-Bern und die Autobahn 2 Gotthard-Chiasso.

Der Auto Club Europa (ACE) rät Reisenden besonders am Samstag - dem Wechseltag in den Ferienunterkünften - dazu, ein größeres Zeitbudget für die Heimreise einzuplanen.

ADAC Mitteilung

Mitteilung ACE