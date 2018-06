Bangui (AFP) Angesichts anhaltender Spannungen zwischen Christen und Muslimen in einem Viertel im Norden der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui sind fast hundert Muslime in Sicherheit gebracht worden. Nach Behördenangaben vom Montagabend fanden sie in der mehrheitlich von Christen bewohnten Stadt Bambari östlich von Bangui Zuflucht. Am Sonntag und Montag seien sie in einem unter anderem von Mitarbeitern des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR begleiteten Konvoi dorthin gebracht worden. Die Menschen seien im Stadtteil PK 12 "ständig angegriffen" worden, teilten die Behörden mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.