New York (AFP) Vier Jahrzehnte nach der Teilung Zyperns gibt es Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts bis Ende des Jahres. Dies sagte am Montag der Präsident des türkisch-zyprischen Inselteils, Dervis Eroglu, nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in New York. Zuvor waren die Gespräche von griechischen und türkischen Zyprern unter UN-Vermittlung wieder aufgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.