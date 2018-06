Kabul (AFP) Wegen der andauernden Untersuchung von Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl in Afghanistan verzögert sich die Bekanntgabe des vollständigen Ergebnisses bis Samstag. "Genauigkeit und Glaubwürdigkeit" müssten gewährleistet sein, teilte die Wahlkommission am Mittwoch mit. Die Ergebnisse würden daher nicht am Donnerstag, sondern zwei Tage später veröffentlicht.

