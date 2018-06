Adelaide (AFP) In Elizabeth, einem nach seiner 88-jährigen Großmutter benannten Vorort von Adelaide in Australien, hat sich Prinz William mit seiner Frau Kate um die Jugendkultur des Landes bemüht. Bei der Vorstellung eines Musikzentrums der Gemeinde versuchten sich die Nummer zwei der britischen Thronfolge und seine Frau am Mittwoch am Mischpult eines DJs.

