Berlin (AFP) Die SPD hat sich dem neuen "Stern-RTL-Wahltrend" zufolge in der Wählergunst leicht verbessert. Die Sozialdemokraten steigerten sich in der am Mittwoch vom Hamburger Magazin "Stern" veröffentlichten Umfrage um einen Punkt auf 24 Prozent. Die Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland (AfD) verlor einen Punkt und kommt auf fünf Prozent.

