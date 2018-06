Los Angeles (dpa) - Hollywoods Top-Produzent Frank Marshall ("Das Bourne Vermächtnis", "Indiana Jones", "Poltergeist") geht wieder hinter die Kamera. Dem "Hollywood Reporter" zufolge will Marshall bei dem Schiffsdrama "The Longest Night" für das Studio Paramount Regie führen.

Die Story dreht sich um die dramatische Rettung von Dutzenden Seeleuten an Bord eines Fischtrawlers vor der Küste von Alaska Ostern 2008. Das Fischfang-Schiff "Alaska Ranger" mit 47 Menschen an Bord war in schwerer See gesunken. Die Küstenwache konnte 42 Menschen retten. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jonathan Lemkin ("Lethal Weapon 4").

Marshall führte zuletzt bei dem Abenteuerfilm "Antarctica - Gefangen im Eis" (2005) Regie. Er inszenierte auch "Überleben!" (1993) über den Absturz eines Flugzeugs in den Anden im Jahr 1972.