Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat sich von Trainer Gertjan Verbeek getrennt. Das gab der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist bekannt. Neben Verbeek wurde auch Co-Trainer Raymond Libregts "mit sofortiger Wirkung beurlaubt".

In den drei ausstehenden Meisterschaftsspielen wird der bisherige U23-Coach Roger Prinzen zusammen mit Marek Mintal das Team betreuen. Der Club hatte zuletzt unter Verbeek acht Niederlagen in neun Spielen kassiert und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz. "Wir sind der Überzeugung, dass wir mit dieser Entscheidung noch einmal etwas freisetzen können", erklärte Sportvorstand Martin Bader einer Pressemitteilung.

Interimscoach Prinzen hatte die Nürnberger Profis bereits nach der Beurlaubung von Michael Wiesinger und Armin Reutershahn im Oktober beim 1:1 auswärts gegen Eintracht Frankfurt gecoacht. "Roger kennt die Mannschaft gut und hat schon bewiesen, dass er dem Team in einer schweren Situation schnell helfen kann", sagte Bader. "Alles, was bisher war, spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir werden neu angreifen", betonte Prinzen, der an diesem Samstag beim FSV Mainz nun zusammen mit Mintal die Verantwortung tragen wird.

Club-Mitteilung