Aue (SID) - Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss in seinen letzten drei Saisonspielen auf Nils Miatke verzichten. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler verpasst wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich die Spiele bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.00 Uhr/Sky), am 4. Mai gegen den SC Paderborn und zum Finale am 11. Mai beim FC St. Pauli.

Zudem fehlen Trainer Falko Götz in Düsseldorf auch Mittelfeldspieler Rico Benatelli (Bänderanriss im Sprunggelenk) und Abwehrspieler Tobias Nickenig (Kniebeschwerden).