Madrid (dpa) - Bei feinem Fußball-Wetter hat der FC Bayern München in Madrid das Anschwitzen für das Halbfinal-Hinspiel der Champions League absolviert. Im Stadion des Erstligisten Rayo Vallecano stimmte sich das Team von Trainer Pep Guardiola auf das Duell gegen Real Madrid am Abend ein.

Eine Woche vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag in München will der deutsche Fußball-Rekordmeister nach Wunsch von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein "brauchbares Ergebnis" einfahren. "Wir sind bereit", bekundete Toni Kroos nach dem Abschlusstraining am Vorabend. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl." Zum 16. Mal steht Bayern München im Halbfinale der Champions League und des vormaligen Europapokals der Landesmeister. Zehnmal glückte dem deutschen Fußball-Rekordmeister der Einzug ins Endspiel, fünfmal scheiterten die Münchner in der Vorschlussrunde.

Auch die Bilanz gegen Real spricht klar für die Münchner. Der deutsche Meister hat von 20 Partien in der Königsklasse sowie dem früheren Europapokal der Meister elf gewonnen, die Spanier dagegen nur sieben. Zuletzt zogen die Münchner vor zwei Jahren in Madrid nach Elfmeterschießen ins Endspiel ein, das sie daheim aber ebenfalls im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verloren.