Nürnberg (dpa) - Trainer Gertjan Verbeek steht Medienberichten zufolge vor dem Aus beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg. Nach zuletzt acht Niederlagen in neun Spielen debattierten die Verantwortlichen der Franken seit Wochenbeginn intensiv über die Zukunft des Coaches.

Sportvorstand Martin Bader sagte der "Nürnberger Zeitung" vielsagend, Teile der Mannschaft hätten "den Halt und das Vertrauen verloren". Das schrieb das Blatt in seiner Online-Ausgabe. Der Manager halte einen Verbleib Verbeeks beim "Club" prinzipiell für möglich, "aber es wäre ein Kraftakt", wird der Manager zitiert.

Bader kritisierte, dass der Coach der Mannschaft trotz des wichtigen Spiels am Samstag in Mainz zuletzt zwei Tage freigegeben hat. Er sprach von einem "Signal, das ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann". An diesem Mittwoch werde der Verein die Entscheidung in der Trainerfrage bekanntgeben, sagte Bader dem Bayerischen Rundfunk. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung suchen die Franken für die verbleibenden drei Saisonspiele nach einem "Retter". Nürnberg ist derzeit Tabellenvorletzter.

Bericht "Nürnberger Zeitung"

Bericht "BR"

Bericht "Bild"-Zeitung