London (dpa) - In einem Wohngebäude im Süden Londons sind die Leichen dreier Kinder gefunden worden. Das teilte die Londoner Polizeibehörde Scotland Yard mit. Ein Mensch sei festgenommen worden. Die Kinderleichen seien bereits gestern Abend entdeckt worden. Genauere Informationen gab die Polizei noch nicht bekannt. Bereits am Ostersonntag war im schottischen Kelty die Leiche einer Zweijährigen gefunden worden. Ein 26 Jahre alter Mann wurde dort festgenommen und des Mordes an dem Kind angeklagt.

