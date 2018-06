Miami (dpa) - Justin Biebers Anwälte haben nach US-Medienberichten am Dienstag einen Prozessaufschub in Miami im US-Staat Florida beantragt. Im März hatte der zuständige Richter den 5. Mai als Termin für die Verhandlung nach Biebers Festnahme im Januar festgelegt. Dem Internetdienst "Eonline.com" zufolge argumentieren die Anwälte des Sängers, dass sie mehr Vorbereitungszeit benötigen. Der Sänger war am 23. Januar bei einer nächtlichen Sportwagen-Fahrt mit Freunden festgenommen worden. Laut Anklage stand er unter dem Einfluss von Marihuana und Medikamenten und hatte keinen Führerschein dabei.

