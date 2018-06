New York (dpa) - Oscargewinnerin Lupita Nyong'o ist die schönste Frau der Welt - wenn es nach dem New Yorker "People"-Magazin geht.

Die Zeitschrift kührte die 31-Jährige am Mittwoch zur "Most Beautiful" und damit zur Nachfolgerin von Gwyneth Paltrow, die im vergangenen Jahr als Schönste benannt wurde. Es war zugleich das 25. Mal, dass die amerikanische Klatschzeitschrift den Titel verlieh.

"Das ist aufregend und ein Riesen-, Riesenkompliment", sagte die in Mexiko geborene und in Kenia aufgewachsene Schauspielerin ("12 Years a Slave"). Als Kind habe sie nur Leute mit heller Haut und langen blonden Haaren als schön angesehen, obwohl ihre Mutter ihr immer gesagt habe, dass sie auch hübsch sei. "Irgendwann habe ich es dann auch ein bisschen geglaubt. Aber das größte Kompliment ist immer noch, wenn mich jemand hübsch nennt, ohne dass ich auch nur eine Spur Make-up auf der Haut habe."

Den Titel "Most Beautiful" gibt es seit 1990 - und ihn bekamen durchaus nicht nur Frauen. Michelle Pfeiffer, Julia Roberts und Jodie Foster fingen zwar in den ersten drei Jahren an, aber auch Mel Gibson (1996), Tom Cruise (1997) und Leonardo DiCaprio (1998) waren dabei.

Artikel im "People"-Magazin